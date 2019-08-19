Россельхознадзор задержал во Внукове более 20 миллионов живых насекомых
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) задержала во Внукове более 20 миллионов живых насекомых, привезенных из Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.
— Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Внуково на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии 20 миллионов 55 тысяч живых насекомых, поступившей из Великобритании, — уточнили в пресс-службе.
В процессе проведения пограничного ветеринарного контроля выяснилось, что ветеринарно-сопроводительные документы отсутствуют, так же как и разрешение Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза.
Отмечается, что груз отправлен обратно в Великобританию. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что 8 августа Россельхознадзор снял запрет на поставки в РФ молочной продукции трех белорусских предприятий.
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