Центры «Мои документы» отметят восьмилетие лекциями и мастер-классами
Центры госуслуг «Мои документы» отметят 22 августа восьмилетие. В честь праздника в 15 центрах пройдут концерты, лекции и мастер-классы.
Кроме того, в двух флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ также состоятся развлекательные мероприятия.
— Во всех 130 центрах 22 августа состоятся беспроигрышные конкурсы и викторины. Участники получат памятные сувениры, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Также в 18 центрах пройдут бесплатные концерты живой музыки. Все восемь дней там же можно будет научиться искусству оригами, а еще все желающие смогут поприсутствовать на занятиях по обучению специалистов центров госуслуг.
Пройдут в центрах и познавательные тренинги о том, как все успевать в большом городе или как справляться со стрессом. Кроме того, посетителей научат ораторскому искусству и расскажут о навыках эффективного общения.
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