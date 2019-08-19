Эксперт оценил идею допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики

Идея включения иностранцев в разработку шельфовых месторождений в Арктике давно обсуждается в России. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что арктический шельф «не работает на экономическое развитие России». Проблема состоит в том, что право на доступ к шельфу имеют только госкомпании с пятилетним опытом работы.

Трутнев предложил допустить к работе на шельфе иностранные и частные компании, передает rueconomics.ru.

По мнению Александра Перова, если даже в настоящее время произойдет либерализация шельфового законодательства, все равно останутся сложности с привлечением иностранных компаний из-за многочисленный санкционных ограничений, которые были введены в отношении России.

Эксперт также отметил, что в настоящее время для РФ важны не денежные средства, а новые технологии, которые будут использовать для освоения шельфа.

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