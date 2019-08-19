Около 600 студентов РУТ (МИИТ) стали участниками молодежных отрядов в 2019 году

Около 600 студентов Российского университета транспорта вошли в число 15 молодежно-студенческих отрядов в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Российского университета транспорта.

— В 2019 году студенты РУТ (МИИТ) трудятся на объектах Московского метрополитена, ОАО «Российские железные дороги», АО «Федеральная пассажирская компания», в детских оздоровительных лагерях и др., — пояснили в пресс-службе.

С 2016 года Московский метрополитен совместно с университетом реализуют проект по привлечению студенческой молодежи к работе в летний период на объектах московской подземки. В 2019 году участники студенческого отряда «Электрик» работали электромонтерами по обслуживанию электрооборудования и монтерами связи, где общая численность отряда составила 50 человек.

Российским университетом транспорта совместно с Департаментом градостроительной политики Москвы был сформирован строительный отряд «Реновация». Таким образом, десять студентов вуза были задействованы на строительстве крупных жилых комплексов в Москве.

По просьбе представителей Росавтодора был сформирован студенческий отряд, который принимает участие в строительстве пятого этапа трассы «Таврида» на полуострове Крым с 1 июля до конца августа 2019 года. Большинство — это студенты третьего курса специальностей: строительство автомобильных дорог, строительство железнодорожных дорог, строительство мостов и транспортных тоннелей. Российским университетом транспорта данная работа засчитывается как прохождение практики.

Для оказания помощи железнодорожникам в обеспечении массовых пассажирских перевозок был создан студенческий отряд проводников пассажирских вагонов на Московском и Северо-Западном филиале АО «Федеральная пассажирская компания» в 1999 году. В 2019 году численность отряда составила 172 человека.

В настоящее время в течение года проводниками пассажирских вагонов «Юность» на Северо-Западном филиале АО «Федеральная пассажирская компания» трудится около 25 студентов Российского университета транспорта. Студенты допущены к обслуживанию поездов, следующих по международным направлениям.

Студенческий общестроительный отряд по восстановлению Иосифо-Волоцокого монастыря «Вера» продолжил свою работу в 2019 году. Именно создание данного отряда в 1996 году стало начальной точкой возрождения движения молодежно-студенческих отрядов в МИИТ. Численность отряда в 2019 году составила 26 человек.

В работе по обработке документов абитуриентов принимал участие студенческий отряд приемной комиссии университета «Прием-2019».

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