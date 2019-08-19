Актриса Лионелла Пырьева рассказала, почему осталась бездетной

Советская актриса Лионелла Пырьева в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала о первом муже, знаменитом режиссере Иване Пырьеве, и втором супруге актере Олеге Стриженове, с которым они вместе более 43 лет, и почему так и не стала матерью.

Она познакомилась с Олегом Стриженовым, когда ей было 17 лет, а он уже был звездой и много снимался. Тогда эта была мимолетная встреча, которая ни к чему не привела. Позже судьба их сводила еще несколько раз, но всегда либо актер был женат, либо Лионелла несвободна. Они поженились спустя более 20 лет после знакомства.

А первым мужем актрисы стал советский режиссер Иван Пырьев, который был старше ее на 36 лет. Он тогда переживал разрыв с актрисой Людмилой Марченко, и ему нужна была поддержка. Лионелла тоже страдала, что не может быть с Олегом Стриженовым. Они делились друг с другом своими переживаниями и позже поженились. Детей у пары не было — все-таки супруг был намного старше актрисы и через шесть лет умер.

Овдовев Лионелла Пырьева через 14 лет встречает снова Олега Стриженова, и они уже не расстаются никогда. Но детей у пары так и не появилось. Актриса сказала, что уже было поздно.

— Когда мы встретились уже было не до рождения детей. Меня окружают его дети. С его дочерью Наташей были очень трудные отношения, позже она умерла. А с сыном Сашей очень хорошие отношения с детства, — рассказала Лионелла Пырьева.

Актриса отметила, что теперь Александр Стриженов и его дети — это их с мужем семья.

Она почти сразу же после замужества оставила профессию и посвятила свою жизнь супругу. Девять лет назад Лионелла и Олег Стриженовы обвенчались.

Читайте также: Правнучку советского артиста Олега Стриженова некому встретить из роддома