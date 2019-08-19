Московская Золушка. Преображение
Золушка Анна Яковлева, 35 лет, искусствовед.
Фото: Сергей Каптилкин.
Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова.
Визаж, прическа: Юлия Соколова.
Макияж:
Наша героиня — очень эффектная девушка. Визажист подчеркнул макияжем выигрышные черты ее лица. Сам макияж выполнен в натуральных тонах. В качестве основы под макияж наш мастер выбрала прозрачный флюид с легкой текстурой. Он покрывает кожу полупрозрачной вуалью, которая выравнивает тон, сглаживая небольшие неровности кожи. Акцент в макияже мастер сделала на глаза. Для этого она нанесла бежевые тени. Затем границу подвижного и неподвижного века прорисовала тенями цвета молочного шоколада. Внешние уголки глаз затемнила. Прорисовала тонкую стрелку темно-коричневым карандашом. Длинные ресницы героини тщательно прокрасила тушью. Шиммером, средством с мерцающим эффектом, выделила отдельные зоны — скулы, лоб, подбородок. Цвет губ освежила блеском. Заключительный этап — пудра антишайн.
Прическа:
У девушки красивые волосы. Наш парикмахер сделала укладку, вытянув пряди и подчеркнув их блеск. Мастер обработала волосы специальным муссом с термозащитой и накрутила с помощью щипцов-утюжка, оттягивая пряди к лицу. Зафиксировала всю укладку лаком для волос средней фиксации.
Стиль:
Мы предложили героине стильный и запоминающийся образ. Подобрали короткий топ La Reine Blanche без рукавов лаконичного кроя. Классический круглый вырез горловины позволяет добавить в комплект различные аксессуары. В комплект к топу отлично подошла ажурная юбка-карандаш La Reine Blanche неяркого розового оттенка, дополненная контрастным черным поясом, который придает образу нотку романтики. Замшевые босоножки на высоком каблуке завершают образ.
Благодарим за помощь в проведении съемки сеть магазинов «Снежная королева» и отель «Теплица парк».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО:
JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки, какие есть. В крайнем случае мы свяжемся с вами и все уточним.