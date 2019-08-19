Виртуальную Доску почета предложили создать в России
Создать общероссийскую виртуальную Доску почета предложили в Общественной палате РФ. Подобную идею озвучил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Он пояснил, что подобная идея появилась после подвига пилотов аэробуса А321 «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые смогли успешно посадить воздушное судно с отказавшими двигателями на кукурузном поле.
Александр Малькевич считает, что виртуальная Доска почета необходима, чтобы подвиги таких людей не затерялись в общем информационном потоке. Для этого следует создать специальный сайт.
— Потому что у нас такая быстротечность информации, что, извините, через неделю-две забудут про подвиг экипажа «Уральских авиалиний». А вот чтобы этого не произошло, нужно зафиксировать, — пояснил Малькевич в комментарии ФАН.
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