Милонов и Чаплин попросили россиян не превращать Яблочный Спас в кулинарный праздник

Священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин и депутат Госдумы Виталий Милонов считают, что празднование Яблочного Спаса не стоит ассоциировать только с кулинарными обычаями. Русские православные христиане отмечают этот праздник 19 августа.

Как отметил Всеволод Чаплин, освящение фруктов и приготовление пирогов не так важны, как обращение к Богу.

— Нам нужно преображаться, меняться духовно. Быть не обывателями, а странниками и воинами Христа. Вот о чем этот праздник, а не о яблоках и грушах, — отметил он в комментарии Nation News.

Он также посоветовал не забывать о добрых делах в этот день и пообщаться с теми людьми, кто одинок и нуждается в компании.

Депутат Виталий Милонов выразил согласие с мнением Чаплина, добавив, что 19 августа — это праздник света и чистоты. По его мнению, в этот день важно организовать гуляния рядом с церковью, в которых примут участие дети и взрослые.

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