Житель Чукотки спас девушку от медведя, ударив его ножом

На Чукотке зарегистрировали первый в 2019 году случай нападения бурого медведя. 16 августа животное атаковало молодую девушку в селе Усть-Белая, но пострадавшую спас спутник, воткнув нож в глаз медведя.

Молодые люди прогуливались по берегу реки, когда появился полуторагодовалый бурый медведь. Зверь укусил ее за руку, повалил на землю и попытался схватить за шею. Однако одежда пострадавшей не позволила медведю этого сделать. К тому моменту ей на помощь пришел спутник: он воткнул нож в глаз хищника, тем самым заставив его убежать.

Девушка была доставлена в больницу. Врачи обработали ее раны, сделали прививки и выписали, поскольку ее состояние не вызывало опасений.

В отделе по охране животного мира напомнили о том, что в регионе обитает большое количество медведей, и дали несколько рекомендаций, которые позволят избежать встречи с хищником.

— Нужно иметь при себе фальшфейер, перцовый баллончик и, самое главное, не выходить в такие места ночью, поскольку медведь, по сути, ведет ночной образ жизни, — призвал начальник отдела Егор Верещагин.

В информационном агентстве «Чукотка» добавили, что если произойдет еще одно столкновение с хищником, его придется изымать из природы.

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