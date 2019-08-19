МЧС опровергло информацию о возгорании на юго-востоке Москвы
МЧС России по городу Москве 19 августа опровергло информацию о возгорании на улице Генерала Кузнецова, дом 22. Об этом сообщили в Twitter ведомства.
Информация о якобы возгорании на улице Генерала Кузнецова в некоторых СМИ абсолютно не соответствует действительности.
Прибывшими на ул. Генерала Кузнецова, д. 22 подразделениями было установлено, что признаков возгорания нет. В здании процесс приготовления пищи в штатном режиме. pic.twitter.com/jj5nvv9IMy— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) August 19, 2019
Прибывшие по данному адресу пожарные подразделения не установили признаков возгорания. В ресторанном дворике приготовление пищи проходило в штатном режиме.
Ранее в СМИ появилась информация, что в торговом центре на юго-западе столицы произошло возгорание на третьем этаже.
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