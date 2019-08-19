Диетолог назвала три главных минуса чеснока

Осень – время года, когда на каждом шагу человека поджидает очередной вирус. Защитить свое здоровье можно многими способами: лекарствами или народными средствами, например, чесноком. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» о плюсах и минусах этого природного антибактериального средства и объяснила, кому лучше воздержаться от его употребления.

ПЛЮСЫ

1. Очень полезный овощ, который содержит аллицин, оказывающий противомикробное действие. Также он полезен тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

2. Вместе с запахом он выделяет фитонциды, которые являются внешним иммунитет для организма. Чеснок отгоняет от тела патогенную флору и борется с ней.

3. Улучшает пищеварение, способствует выделению желудочных соков. В случае употребления тяжелой пищи, например, мяса, помогает его переварить.

4. Помогает хранить продукты в жару. Например, если сделать для мяса чесночный маринад, вероятность отравления снизится до минимума.

МИНУСЫ

1. Чеснок опасен для тех, кто худеет, потому что провоцирует аппетит.

2. Противопоказан людям с желудочно-кишечными заболеваниями. Да и тем, кто не страдает гастритом или проблемами с печенью, не стоит употреблять овощ на голодный желудок: чеснок оказывает раздражающее действие.

3. Может быт опасен для тех, кто уже страдает аритмией. Чеснок провоцирует гиперактивность и может вызвать тахикардию. По этим же причинам не рекомендуется есть его на ночь.

Читайте также:

Мысли о зиме: какие заготовки сделать на холодное время года