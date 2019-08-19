Точно в яблочко: как вырастить сад на зависть всем

Яблочный Спас отмечается 19 августа — это праздник с многовековыми традициями. Рассказать о том, что за сорта были популярны в России и как добиться того, чтобы ваш яблоневый сад вызывал восхищение, мы попросили Виктора Горячева, кандидата биологических наук, гендиректора студии ландшафтного дизайна «Горячев и К».

Яблони в России выращивались с незапамятных времен. Из дикой яблони с мелкими горьковатыми плодами путем многолетней селекции в разных климатических и географических районах страны были созданы и существуют до сих пор многочисленные региональные народные сорта.

В каждой российской губернии были свои местные сорта яблонь. Так, сорт, известный как антоновка, является сборным народным названием для многочисленных региональных вариантов, различающихся по цвету (от зеленого до желтоватого), размеру (от скромных яблочек до крупных) и запаху (от бурного аромата осенней свежести до полного его отсутствия). Таких сортов антоновки можно насчитать не менее полутора десятков.

Вот и Иван Владимирович Мичурин вывел свой знаменитый сорт «полуторафунтовая антоновка», объединив и крупный размер, и яркий аромат, и желтовато-золотистый окрас. Но, к сожалению, сорта необходимо постоянно обновлять, иначе они вымирают (их сложный геном атакуют вирусы, и новый «генно-модифицированный» организм погибает). До нас дошли такие народные ранние летние сорта, как «белый налив», из Прибалтики «приехал» его более крупноплодный аналог — «папировка». Всем в России известен замечательный кисло-сладкий ароматный осенний сорт «штрефлинг» (тоже прибалтийского происхождения), в народе он издавна известен как осеннее полосатое.

Благодаря нашему первому агроному, лесоводу, садоводу, помологу (помология — наука о сортах плодовых и ягодных культур — прим. «ВМ») Андрею Тимофеевичу Болотову (1738–1833 гг.) впервые было описано более 600 (!) российских сортов яблок и груш. Некоторые сорта вывел лично он.

Современному садоводу, когда у него есть возможность выбрать сорт, поскольку разнообразие их велико, стоит ориентироваться в первую очередь на отечественные районированные сорта, то есть сорта нашей климатической зоны. Интерес к экзотике понятен, но не стоит увлекаться южными теплолюбивыми сортами — им все равно не хватит нашего короткого лета для созревания.

Если вы планируете разбивать новый сад или хотите заменить старые деревья, нужно хорошо все спланировать, поняв несколько основополагающих вещей.

Например, надо очень четко представлять, сколько нужно яблок вашей семье и когда — летом, осенью? Желаете ли вы иметь яблоки для варенья (китайку, коричное), мечтаете сохранить плоды до зимы, мочить их или квасить или любите просто хрустеть ими для радости? Да и площадь сада очень важна. Если участок маленький, нужно сажать плодовые деревья на карликовых подвоях, чтобы дерево было 3–4 метров в высоту.

Еще совет от души: не увлекайтесь декоративными яблонями. Они сейчас в моде, и в небольшом количестве такие деревья точно не повредят внешнему виду сада. Но ведь нет в большинстве из них ни вкуса, ни аромата! То же в определенной степени относится и к колонновидным яблоням: как бы ни были они удобны и компактны, вкус их плодов ниже среднего.

Современные садоводы часто задаются вопросом: почему у Льва Толстого в Ясной Поляне его любимый яблоневый сад плодоносил каждый год, а у нас сейчас яблоки случаются раз в два года в лучшем случае? Ответ очевиден: дело не в том, что за садом следил сам Толстой, а в том, что при закладке плодового сада под каждую яблоню-саженец копали яму размером 2х2х2 метра, которую щедро заправляли перепревшим навозом, а затем регулярно окапывали приствольные круги, удобряя по ним деревья. Кроме того, яблони подрезали, формировали крону и плодовые ветки, все опавшие плоды собирали и закапывали вдали от сада. Да и стволы деревьев обмазывали глиной с другими наполнителями дважды в год — ранней весной и поздней осенью. Так что за садом просто следили — значительно серьезнее, чем это делает сегодня большинство из нас. Так что правильно выбранный сорт, четкое понимание того, чего вы хотите от яблонь, и уход — это и есть три составляющие вашего успеха!

Фото: Анна Иванцова, "Вечерняя Москва"

ИЗ КОСТОЧКИ

В Англии все еще жива яблоня, посаженная в 1809 году! Ее посадила девочка Мэри Энн Брейлсфорд, закопавшая зернышко из плода, которым ее угостили.

Со временем выяснилось, что у плодов яблоньки Мэри уникальный вкус, сорт начали культивировать, и он прославился под именем «брамлейская яблоня».

Удивительно, что все «брамлейки» произошли от одной-единственной «мамы», выросшей из того самого зернышка! Новые яблони этого сорта прививают на подвои других сортов, чтобы помочь воспроизводству, поскольку брамлейские яблони стерильны: у них есть пыльца, но они не способны опылить другие яблони своего сорта — для их опыления необходимы два различных вида яблонь.

ТОП-5

Самые популярные сорта у садоводов:

«мельба»,

«грушовка московская»,

«осеннее полосатое»,

«белый налив»,

«антоновка».

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