Отравившиеся едой из автоматов москвичи выписаны из больниц
Отравившиеся едой из автоматов жители Москвы выписаны из больниц, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
— На данный момент все 38 человек, ранее госпитализированные с острой кишечной инфекцией в результате употребления продукции под брендом Healthy food, поправились и выписаны из больниц, — рассказал источник.
Ранее стало известно о 99 зарегистрированных случаях заболеваний острой кишечной инфекцией среди офисных работников. Диагноз сальмонеллез установлен у 65 человек, из них 38 пациентов было госпитализировано. Из оборота изъяты около трех тонн обезличенного сырья и готовой продукции. 1 августа столичный суд на 80 дней приостановил работу предприятия.
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