СМИ: Мошенники придумали психологическую уловку для кражи денег с карт
Мошенники разработали новый способ телефонного мошенничества с использованием роботов. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили «Известия» со ссылкой на представителей финансовых учреждений.
По данным Сбербанка, злоумышленники имитируют звонок от службы безопасности и пытаются убедить клиента кредитной организации продиктовать код подтверждения из СМС-сообщения. Если у человека возникают сомнения, жертву просят озвучить код «системе распознавания голоса» после специального звукового сигнала. Согласно информации ВТБ, подобная схема активно применяется преступниками с весны 2019 года.
Эксперты отмечают, что от этой махинации пострадали преимущественно клиенты, которые привыкли к автоматизации в телефонном обслуживании.
— Сейчас мошенники используют звуки поддельного автоответчика как одну из психологических уловок, наравне с шумом кол-центра на заднем плане, — пояснил техдиректор DeviceLock Ашот Оганесян.
В свою очередь банки стремятся найти способы предотвращения случаев мошенничества. Для этого они уведомляют клиентов об этом по СМС-сообщениям либо по электронной почте, а также через памятки и образовательные мероприятия.
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