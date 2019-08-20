Артисты воспитывают преемников

«Московская международная летняя школа в Гнесинке» уже четвертый год подряд проводится в августе в знаменитой «Гнесинской десятилетке», предлагая занятия в форме мастер-классов по самым разным музыкальным специальностям с опытными педагогами и известными концертирующими российскими и зарубежными артистами.

В нынешнем году «Летняя школа» объединила более 400 участников из 20 государств (от России и стран СНГ до стран Европы, Америки и Азии). Также на полях «Летней школы» состоялся Международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке» в самом центре Москвы — бывшем особняке Апраксиных — Бутурлиных.

В афише форума — 27 концертов самых разных жанров и стилей. Художественным руководителем обоих проектов выступает директор «Гнесинской десятилетки» дирижер Михаил Хохлов.

Также в этом году специальным гостем гнесинцев стала всемирно известная оперная певица Альбина Шагимуратова. Возможность профессионального диалога с певицей, сотрудничать с которой желают лучшие оперные театры мира и выдающиеся музыканты, стала настоящим событием для всех учеников «Летней школы».

— Я считаю, что молодым талантам надо помогать. И с удовольствием делилась своими опытом и знаниями, — рассказала певица. — Надеюсь делать это и в дальнейшем как можно чаще.

Звезда оперы дала сразу два концерта: сначала она в камерном формате вместе с пианистом Яковом Кацнельсоном исполнила свои фирменные арии и несколько романсов Рахманинова в качестве фрагмента премьеры своей будущей сольной программы, а следом, в сопровождении сводного симфонического оркестра «Летней школы в Гнесинке», пропела «Концерт для голоса с оркестром» Глиэра — сложнейшее по виртуозности и эмоциональному накалу вокальное произведение. Таким образом Шагимуратова доказала, что совершенство не знает границ и ради его достижения не жаль забыть и о последних днях каникул.

СПРАВКА

Участниками мастер-классов «Московской международной летней школы в Гнесинке» могут стать музыканты всех возрастов и специальностей. Записавшихся на занятия ждут оркестровая практика, творческие мастерские по разным видам инструментов и теории музыки, и все это — под руководством ведущих преподавателей из России и других стран мира. По окончании смены ее участники могут выступить на Международном музыкальном фестивале «GNESSIN AIR на Знаменке».

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