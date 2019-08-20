Парад рекордов в динамике

Завершившиеся Армейские международные игры (АрМИ) стали не только показом боевой выучки российских военнослужащих, но и наглядной демонстрацией возможностей отечественной военной техники.

Так, в полуфинале «Танкового биатлона» на трассе полигона в Алабине сразу два российских экипажа показали рекордное время. Механик-водитель первого экипажа сборной старший сержант Игорь Шиленин сумел разогнать боевую машину до 80 км/ч, а его коллега и конкурент из третьего экипажа, старший сержант Иван Орсеев, показал еще более высокую скорость — 82 км/ч! Российская сборная заслуженно заняла первое место.

На конкурсе «Десантный взвод» в Пскове российские десантники установили сразу восемь рекордов. В индивидуальной гонке на боевых машинах все три наших экипажа БМД-2 промчались по пятикилометровой трассе с препятствиями и огневым рубежом, показав суммарное итоговое время 22 минуты 50 секунд, что на 38 секунд быстрее рекордного времени 2018 года.

Команда России завоевала и кубок конкурса «Авиадартс-2019», победив в четырех из семи номинаций. Наши пилоты взлетали в небо на истребителях Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиках Су-34, штурмовиках Су-25, самолетах военно-транспортной авиации Ил-76, вертолетах Ка-52, Ми-28Н и Ми-8. «Основное распределение мест состоялось только после определения результатов боевого применения, — сообщил главный судья конкурса генерал-майор Олег Маковецкий. — Здесь российские летчики и российские самолеты и вертолеты показали себя с самой лучшей стороны».

Участницы российской сборной, командиры танков (слева направо): Альбина Трофилова и Анна Корчагина, а также механик-водитель Галина Петрова на выставочной площадке в Алабине Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Говоря об Армейских международных играх, часто забывают о том, что, помимо рекордов, медалей и достижений в военно-спортивных дисциплинах, это еще и показ российской военной техники в динамике. Одно дело, когда танк или зенитка выставлены на демонстрационной площадке оружейной выставки. И совсем другое — когда экипажи на соревнованиях рвут из «боевого железа» все его железные «жилы». Недаром ведь все военные атташе наших «партнеров» ездили на соревнования АрМИ-2019 как на работу — практически ежедневно. А где еще в условиях, приближенных к боевым, можно увидеть не рекламные, а реальные возможности русской техники?!

Возможности эти, убеждаются иностранные специалисты, соответствуют заявленным российским оборонно-промышленным комплексом характеристикам. Поэтому и шагает русское оружие по планете все более широким (и мирным!) шагом. Несмотря на все санкции и «торговые войны», российский ОПК завоевывает все новые и новые рынки. По данным Рособоронэкспорта, в 2016 году иностранным покупателям было поставлено вооружений и спецтехники на 13 миллиардов долларов, в 2017-м — на 13,4 миллиарда, в 2018-м — на 13,7.

Сейчас портфель заказов предприятий ОПК России достиг максимума за последнее десятилетие. По данным Ростеха, сумма контрактов уже достигла отметки в 55 млрд долларов! То есть у нас гарантированно будут покупать вооружение из года в год. Оно действительно лучшее в мире, и мы наконец научились показывать товар лицом.

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