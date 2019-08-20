Зачем дышать грязным воздухом

Комитет Госдумы по промышленности выступил с идеей запретить использование машин, которые достигли «предельного срока эксплуатации».

Идея очень полезная. Ведь практически все старые автомобили имеют низкий экологический класс. Часто — нулевой. А это значит, что их выбросы содержат большое количество оксидов азота, серы и мелкодисперсных частиц. И мы всем этим «букетом» дышим, наживая болезни органов дыхания, а иногда и онкологические заболевания, уровень которых в России и Москве, в частности, растет.

На самом деле идея ограничения движения старых автомобилей уже одобрена правительством страны. Правда, в несколько иной форме. В Москве планируется ввести зоны, куда будет нельзя заезжать на автомобилях низких экологических классов. Заместитель председателя правительства Максим Акимов распорядился проработать этот вопрос на уровне сразу нескольких министерств и мэрии Москвы.

Столица, надо отдать должное, уже давно движется в русле этой инициативы. По городу, например, ограничено движение фур и вообще грузовиков, дающих самый грязный выхлоп. Общественный транспорт, работающий на газомоторном топливе, имеет самый высокий, пятый экологический класс. Активно развивается сеть электробусных маршрутов и метро. А ведь это — электрический транспорт, который не дает выхлопов.

Сомнительный комфорт перемещения на старых автомобилях слишком дорого всем нам обходится Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

При этом, надо понимать, все эти усилия не могут серьезно изменить ситуацию с загрязнением воздуха. Потому что большая часть автотранспорта — личный. И огромная его часть — именно старые машины.

Хорошо, что Москва первой в России перешла на использование топлива экологического класса «Евро 5». Но давайте посмотрим, куда мы его заливаем. Как правило, это автомобили с большим пробегом, которым много лет. И они, что туда ни залей, дают очень грязный выхлоп.

Ограничение движения старых машин, на мой взгляд, должно быть лишь одной из мер по улучшению ситуации. А главное, чего должна добиться Москва — снижения числа поездок на личном автотранспорте, какого бы экологического класса он ни был. Пока мы используем личные машины для поездок на работу, нам не избежать ни пробок, ни роста объема автовыхлопов, ни роста заболеваний. Машины буквально убивают городскую среду. Сомнительный комфорт перемещения на них слишком дорого всем нам обходится.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Тогда и стариков нужно запретить

Николай Матвеев, заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов

Понятно, для чего это делается. По многим причинам: старые автомобили неэкологичны и небезопасны. То есть формальные причины есть. При этом надо понимать, что в России средний возраст автомобиля 12,5 года. (далее...)

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