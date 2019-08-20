Тогда и стариков нужно запретить

Комитет Госдумы по промышленности выступил с идеей запретить использование машин, которые достигли «предельного срока эксплуатации».

Понятно, для чего это делается. По многим причинам: старые автомобили неэкологичны и небезопасны. То есть формальные причины есть. При этом надо понимать, что в России средний возраст автомобиля 12,5 года. Даже в относительно богатой Москве он приближается к 12 годам! Но это не значит, что всякий старый автомобиль опасен. Если вовремя проходить техосмотр и ремонтировать топливную систему, грязного выхлопа старая машина давать не будет! А если, напротив, не следить за новым автомобилем, то через пару-тройку лет он станет дымить как паровоз!

Любой запрет эксплуатации старых автомобилей опасен, поскольку он бьет по незащищенным слоям населения. Вот есть дедушка, пенсионер. Он бы и рад купить новую машину. Об этом любой автовладелец мечтает! Но у него денег нет. А тут ему еще и старую машину эксплуатировать запрещают! Мне кажется, это нарушение закона. С какой это стати ограничивать человека в праве пользования его имуществом. А что дальше будет? Дальше законодатели скажут: вот вам исполнилось 70 лет, хватит уже жить — вы слишком старый. Налогов не платите, а расходы на вас большие: пенсию нужно платить, и медицинскими услугами вы пользуетесь часто. Мы запрещаем вас к эксплуатации! Так, что ли?

Москвич Кирилл Боканев на своей «копейке» в центре Москвы. Предполагаемое ограничение коснется и его автомобиля Фото: Анастасия Мальцева, «Вечерняя Москва»

На самом деле авторы инициативы плохо знают жизнь. Старые машины ездят очень и очень мало. В основном — на дачу и обратно. Они практически весь год стоят у подъезда. Если не верите — пройдитесь по центру Москвы и поищите там старые авто. Нет их! Только новые и дорогие.

Если уж мы задумались о проблемах экологии, то давайте, во-первых, подтянем качество топлива, которое заливают в наши бензобаки. Потому что качество это очень низкое, особенно в регионах. Во-вторых, давайте введем ряд мер, которые позволяют хоть немного обновлять парк. Они ведь действовали и в нашей стране, когда работала программа утилизации, когда предлагалось сдать старый автомобиль и получить очень серьезную скидку на покупку нового.

Есть системы налогообложения в разных странах: допустим, чем старше автомобиль, тем больше платишь, но если ты все-таки его меняешь, то получаешь льготный кредит. Вот о чем нужно думать. А просто запрещать — это глупо. Особенно если учесть, что за этой инициативой стоят, я уверен, автомобильные концерны, желающие увеличить оборот. Ничего не выйдет! Те, кто ездит на старых машинах, ничего у вас не купят, потому что у них денег нет. Так что давайте предпринимать какие-то реальные действенные меры, а не фантазировать.

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Зачем дышать грязным воздухом

Василий Яблоков, координатор проектов «Гринпис Россия» по климату и энергетике

Идея очень полезная. Ведь практически все старые автомобили имеют низкий экологический класс. Часто — нулевой. А это значит, что их выбросы содержат большое количество оксидов азота, серы и мелкодисперсных частиц. (далее...)

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