Треть москвичей хранит сбережения в рублях

Любопытно, что большее доверие к рублю высказывают женщины. 41 процент представительниц прекрасного пола хранит накопленные средства в российской валюте. Мужчины при этом чаще делают ставку на доллар: 24 процента против 15 процентов. Американскую валюту выбирают респонденты с ежемесячным заработком от 80 тысяч рублей, евро — зарабатывающие от 30 до 50 тысяч в месяц.

— В последние два года мы видим некую стабилизацию курса, — прокомментировал тенденцию заведующий кафедрой финансового менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. — Приверженность к рублю объяснима тем, что не такое уж большое количество россиян и не на такие уж длительные сроки планируют сбережения. Так что они попросту не задаются вопросом эффективности и надежности. Главное — чтобы это было в зоне доступа и более или менее стабильно.

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По словам Ордова, депозиты сейчас являются наиболее распространенным способом накоплений. И это тоже сказывается на выборе валюты. Процентные ставки по рублевым депозитам пусть и варьируются около пяти-семи процентов, но все же являются куда более значительными, чем по валютным. И если мы говорим, что у россиян долгосрочность сбережений минимальна, в два три месяца с курса вряд ли что-то рублю угрожает.

— Тем же, кто копит на долгосрочную перспективу, лучше задуматься о том, что рубль на протяжении всей своей истории в диапазоне пяти-десяти лет сталкивается с девальвацией, — добавил эксперт. — Если мы вкладываемся в облигации, в ту же валюту, то мы выигрываем на горизонте пятьс-емь лет, не меньше. В столь далеком будущем можно почти наверняка гарантировать, что с курсом произойдет что-то «плохое». Акции — высоко волатильный инструмент, и для того, чтобы не прогореть, надо быть опытным участником торгов или привлекать внешних экспертов. Золото или металлические счета тоже сложно предсказать.

Опрос экспертов показывает и рост популярности третьих валют. Так, 11 процентов россиян выбирают для сбережений китайский юань, японскую иену и британский фунт стерлингов.

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— Юани я бы поставил под большой вопрос, — говорит Ордов. — Хоть их и признали валютой конвертируемой, китайцы слишком легко используют внутренний курс, чтобы обеспечить себе конкурентные преимущества в экономике. Это плохой сигнал.

Еще не так давно большой популярностью пользовались инвестиции в объекты недвижимости. Эксперты убеждали: «стены» уж точно не сгорят. Да, требовался достаточно существенный первоначальный капитал, но это было оправданно.

— Сейчас рынок недвижимости стагнирует, — считает экономист. — Перспективы жилого фонда не очень ясны, частные инвестиции перестали приходить. Так что здесь сложно прогнозировать.

Кстати, по данным независимых экспертов, если ситуация на рынках не претерпит серьезных изменений, то курс доллара будет консолидироваться в диапазоне 65,86– 66,60 рубля. Евро такими темпами дорожать не будет.

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