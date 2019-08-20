Редкую пихту похитили из Ботанического сада МГУ

Ценную пихту, привезенную из экспедиции на Сахалин, похитили из Ботанического сада МГУ (Аптекарский огород) 19 августа 2019 года. Пихта была посажена на территории «Дальневосточного сада» — новой масштабной экспозиции с искусственными холмами и «горными тропами», каменным гротом с искусственным водопадом, прудом с заросшими берегами, ручьем и мостиками. Как рассказал «Вечерней Москве» ландшафтный архитектор Артем Паршин, таких краж в саду не было давно.

— Мы готовим сейчас большую новую экспозицию — она находится в глубине нашего сада, в тени деревьев, чуть в стороне от уже хоженых троп. По плану через год на месте пока раскопанного участка будет трехарочный грот с искусственными водопадами, узенькими тропками и растениями-эндемиками, привезенными прямо с Сахалина. Для этой цели я лично ездил вместе с коллегами на Сахалин, и под Южно-Сахалинском мы аккуратно выкопали и со всеми предосторожностями привезли в Москву несколько небольших саженцев — в том числе и три ценных пихты. На вид это небольшие растения, не более 20 сантиметров высотой. Купить такие растения невозможно! И потом для нас они бесценны. И некий вор выкопал одну из таких пихт! Для нее нужен специальный уход, особая земля, и если в ближайшее время он не вернет нам ее, пихта просто погибнет, — рассказал ландшафтный дизайнер Артем Паршин.

В Дальневосточном саду будут представлены растения не только из богатейшей флоры российского Дальнего Востока, но и Китая, Корейского полуострова и японских островов. Особое внимание будет уделено редким и исчезающим видам, пищевым, лекарственным и хозяйственным растениям стран региона. И три пихты должны были стать украшением этой экспозиции. Вор выкопал одну — именно ту, которую Артем лично сажал. От растения осталась лишь маленькая ямка да воткнутая бирка с названием на латинском языке. Воришка явно торопился, оставив на месте преступления пару пакетов, однако орудие воровства — а это, судя по следам, небольшая лопатка — захватил с собой. Возле ямки сотрудники обнаружили следы, больше похожие на оставленные женской обувью.

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Кражи случаются в саду нечасто — в июле 2016 года из «Аптекарского огорода» были ночью похищены все осетровые рыбы, которых вернули на место после множества публикаций в СМИ. Ранее, в октябре 2015 года, во время выставки уникальных миниатюрных деревьев бонсай был украден плод крошечного 30-летнего земляничного дерева. Вора зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в выставочной оранжерее. Человек оказался рабочим одной из организаций, нанятых по договору подряда для проведения дорожных работ. Служба охраны сада его довольно быстро нашла — дерево было возвращено законному владельцу, а человек был уволен — в полицию не обращались.

Как сказал директор Ботанического сада Алексей Ретеюм, за всю историю его директорства (с 1997 года) кражи случались, но не так часто.

— В последнее время у нас не зафиксировано случаев воровства растений. Когда открылся сад в «Зарядье», то к нам на следующий день уже обратились алчные похитители растений с предложением выкупить у них редкоцветы. Удивляюсь наглости таких персонажей! У нас все-таки охраняемая территория, почти везде есть камеры наблюдения, да и публика к нам ходит уже своя, можно сказать, «проверенная» — они не ходят по газонам, не сорят и уж тем более у них нет мысли что-то похитить. Надеюсь, что вор вернет нам это растение — если он любит растения, то не даст ему погибнуть, — отметил директор сада «ВМ».

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