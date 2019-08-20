Воспитываем юных патриотов

20 августа знаменательное событие в жизни нашей страны — в этот день в 1951 году на основе объединения оборонных организаций ДОСФЛОТ, ДОСАРМ и ДОСАВИА было образовано легендарное ДОСААФ СССР.

Как и 68 лет назад, мы выполняем государственные задачи по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке граждан к военной службе, развитию авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

Большую роль в решении этих задач играет региональное отделение ДОСААФ Москвы. В отличие от многих других общественных структур, наша организация дает реальные специальности, навыки и знания, которые пригодятся молодежи не только во время армейской службы, но и в жизни после демобилизации.

Главная задача, которая стоит перед нами, — быть стратегическим флагманом общероссийского ДОСААФ, правительства Москвы и Минобороны России в решении вопросов укрепления обороноспособности страны и ее национальной безопасности.

Чтобы продемонстрировать значимость столичного оборонного общества, приведу несколько примеров. В 2018 году городское ДОСААФ подготовило 656 допризывников к военной службе и свыше 21 тысячи человек по различным массовым техническим профессиям: морским, водительским и другим.

Лучшим в номинации «Мы памяти этой верны» стал юнармейский отряд военно-патриотического клуба «Патриот» из школы №1500 Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Наши образовательные организации совместно с Департаментом образования города Москвы провели обучение юнармейцев по направлениям: юный парашютист, судоводитель маломерных судов, матрос судов внутреннего плавания, матрос-спасатель, юный спецназовец, юный подводник и юный радиолюбитель.

За 2018 год мы провели 86 спортивных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 35 тысяч человек.

Наша региональная организация активно содействует проектам Минобороны России. Ежегодно мы принимаем активное участие в Армейских международных играх, памятных автомотопробегах, днях воинской и трудовой славы, развиваем движение Юнармия и реализуем проект «Юный досаафовец Москвы», оказываем поддержку фонду «Воскресение» в сборе средств и строительстве храма Вооруженных сил России на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

Я поздравляю всех членов, сотрудников, активистов и волонтеров с очередной годовщиной нашего славного общества и приглашаю москвичей в наши образовательные и спортивные организации, автошколы, секции, кружки и музеи.

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