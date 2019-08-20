Столичные власти увеличили срок устранения нарушений при оформлении рекламных вывесок

Власти Москвы упростили для предпринимателей условия устранения нарушений при размещении рекламных вывесок. Такое решение было принято 20 августа в рамках заседания президиума столичного правительства.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, эту инициативу предложили сами предприниматели.

— Они попросили скорректировать существующий порядок и дать им время при выявлении нарушений на их устранение, — пояснил он.

Согласно нововведению, теперь у предпринимателей есть 25 дней на то, чтобы исправить нарушения. Раньше же вывески демонтировались сразу после обнаружения ошибок.

Узнать правильно ли оформлена вывеска можно на сайте mbm.mos.ru. Там, по словам Фурсина, будет своевременно размещаться актуальная информация, подкрепленная для наглядности фотографиями.

Между тем начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков пояснил, что единые требования к оформлению рекламных вывесок были установлены еще в 2012 году.

— До сих пор мы сталкиваемся с тем, что отдельные предприниматели не знают требований или не соблюдают их, нарушая таким образом законодательство и портя общий внешний вид города, — отметил Данчиков.

Начальник Главного контрольного управления столицы отметил, что, помимо сайта, где можно будет узнать о нарушении, уведомления также направят по месту нахождения вывески.

Также 20 августа было принято решение о том, что, в случае проведения ремонтных работ на здании, где размещена вывеска, ее будут дублировать на сетчатом ограждении за счет средств города.

— Это даст возможность не потерять клиентов, — добавил Алексей Фурсин.

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