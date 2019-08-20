Конкурс «Отцы и дети»
Москвич Владимир Песня — отец троих детей. По профессии он фотограф, работает в МИА «Россия сегодня», специализируется на спортивных фото. Так уж получается, что в год он несколько месяцев проводит в командировках.
Зато в отпусках — всегда с семьей. Еще Владимир увлекается музыкой:сам научился играть на фортепиано, гитаре, трубе, ударной установке, постоянно осваивает новые инструменты. Дети пока не разделяют папино увлечение: дочка любит с папой читать, а двое сыновей — играть в футбол и подвижные игры.
По этой причине семья оборудовала на даче вместо грядок бассейн и игровую площадку. А еще дети любят интерактивные музеи — и папа с удовольствием водит детей в музеи в любой точке мира по семейным билетам.
Мы хотим поддержать крепкие и дружные московские семьи, в которых не только внешнее сходство, но и лучшие качества характера передаются от отца к сыну.
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