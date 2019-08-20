Нужна шуба. Теплая

Если сегодня спросить синоптика, маститого или не очень, какая будет зима, то он замашет на вас руками и скажет, что ни один специалист в мире на этот вопрос не ответит. Нет таких технологий пока.

Он, синоптик, может только предполагать, да и то будет дико в себе неуверен. А вот природа уже точно знает ответ. Еще до изобретения синоптиков народ уже прекрасно определял летом, какая будет зима.

Вот, например, завтра — Миронов день, и если созрело много рябины, то зима будет суровой. Уже и сейчас видно, что рябины — много. Так что готовимся.

Конечно, над этими приметами можно посмеяться. В прогрессивный век живем, в космос летаем, в метро интернетами пользуемся, не до бабушек с их выдумками про рябину и туманы над рекой.

Но в приметы мы верим. Наверное, потому, что на подсознательном уровне знаем — они основаны на многолетних наблюдениях. А Природа — умная, она сигналы подает.

Много ягод и орехов в августе — к холодам. Зверь да птица знает это и запасается. А мы? Мы ждем точных прогнозов от синоптиков.

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