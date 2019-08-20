Пользователи Сети выберут победительницу конкурса «Бабушка, дай пять!»

Национальная телевизионная премия «Дай пять!» и проект мэра Москвы «Московское долголетие» запустили конкурс «Бабушка, дай пять!». Его цель — определить самых ярких российских представительниц «серебряного» возраста, сообщается в пресс-релизе организаторов.

Дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет смогут сделать свою бабушку участницей конкурса, разместив фото с ней в социальной сети до 31 августа и написав хештэг #бабушкадайпять. Номинантки должны быть старше 55 лет.

Победительницу будут выбирать в два этапа. Сначала пять участниц попадут в финал после проведения голосования в Сети. Героини публикаций, которые наберут наибольшее количество лайков, пройдут в следующий этап. Он предусматривает создание профессионального видеопрофайла. Лучший ролик выберут путем закрытого голосования на площадках премии.

Имя победительницы станет известно 10 сентября. В этот день в Московском дворце молодежи пройдет церемония вручения национальной телевизионной премии «Дай пять!». Лучшая бабушка и ее внук или внучка получат приз — Золотую шоколадку.

Организаторы конкурса отметили, что проект призван объединить поколения.

— Он рассказывает взрослым о детях и детям о взрослых. Мы помогаем людям разного возраста говорить на одном языке. Именно поэтому мы с большим удовольствием откликнулись на сотрудничество с «Московским долголетием», — сказала генеральный продюсер премии «Дай пять!» Лина Арифулина.

А по словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, конкурс «Бабушка, дай пять!» дает всей Москве повод гордиться «представительницами прекрасного возраста».

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