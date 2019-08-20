Выставку памяти Эдуарда Успенского откроют в литературном музее к концу года
Выставку памяти детского писателя Эдуарда Успенского откроют в литературном музее к концу 2019 года, сообщил руководитель отдела культурных проектов «Союзмультфильма» Павел Шведов и председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
— Мы предполагаем в конце года в рамках выставочной деятельности Литературного музея открыть выставку, посвященную памяти Успенского, который своим творчеством оказал сильное влияние на анимацию, — заявил Шведов.
Слащева также отметила, что студия получила все права на анимационного героя Чебурашку по желанию самого Успенского, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» представил новую ленту с Чебурашкой в честь его дня рождения.
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