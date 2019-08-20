Лишнюю медсправку для дошкольников отменили

Столичные власти приняли решение отменить медицинскую справку для дошкольников, которую нужно было предоставить перед возвращением в детский сад. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Получать документ об отсутствии контактов с инфекционным больным на бумажном носителе больше не нужно за счет того, что между ведомствами обеспечен электронный документооборот.

— Раньше такую справку ежегодно требовали после летних каникул от любого детсадовца вне зависимости от того, попадал он в очаг инфекции или нет, — пояснили в ведомстве.

Из-за этого каждый год родители дошкольников, посещающих учреждения департамента образования, были вынуждены обращаться в районные поликлиники за документом.

Как отметили в пресс-службе, к началу нового учебного года таких обращений поступает около 300 тысяч, хотя большинству такая справка не нужна. Поэтому город решил упростить этот механизм.

— Данные Управления Роспотребнадзора по Москве об очагах инфекций были объединены с адресными списками воспитанников детских садов, которые пропустили более пяти дней, — рассказали в департаменте здравоохранения. — Данные будут ежедневно обновляться вплоть до октября.

Если семья попала в зону карантина, то с ней в индивидуальном порядке свяжутся напрямую и проинформируют об этом. Родителям и воспитателям будет приходить имейл- и СМС-рассылка. Из детского сада также позвонит воспитатель группы.

Для остальных детей справка больше не потребуется.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столичные власти взглянули на проблему глазами потребителя, причем сразу с четырех сторон — со стороны родителей, детских садов, поликлиник и Роспотребнадзора.

— Мы поняли, что новый механизм позволит не только сделать удобнее каждому, но и обеспечить большую гарантию защиты детей. Теперь мы не гребем всех под одну гребенку, создавая неудобства сразу всем столичным семьям и напрягая врачей в поликлиниках, а точечно выделяем очаг инфекции и работаем напрямую с семьей, попавшей в карантин, — отметила она.

Добавим, что проект был запущен в этом году в качестве разовой акции помощи родителям после летнего отдыха.

Кстати, на территории поселения Кленовское сотрудники подрядной организации оборудуют несколько детских площадок к началу сентября 2019 года.

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