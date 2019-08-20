«Лечащую от похмелья» кошку выставили на продажу в России за 15 миллионов рублей
В Сети появилось объявление о продаже кошки Гресси, которая якобы умеет снимать симптомы похмелья. Необычного питомца готов отдать за 15 миллионов рублей житель Ростова-на-Дону Михаил Шипунов.
В соответствующем сообщении, опубликованном на «Авито» еще 7 августа, указано, что продается кошка породы «британка мистическая». Уточняется, что она любит сладкое, а также «отгоняет соседок от мужа, лечит от похмелья».
По словам Шипунова, причиной выставления Гресси на торги стало ее нежелание уживаться с котом, который также проживает в доме автора объявления. При этом мужчина подчеркнул, что «британка» принадлежит его жене, с которой та готова расстаться только за крупное денежное вознаграждение.
— Но все-таки супруга рассчитывает, что за такие деньги ее никто не купит. И кошка останется, — добавил Шипунов.
Ранее «ВМ» сообщала об аналогичных случаях. Так, 5 июля житель Челябинска захотел продать беспородного бело-коричневого кота с лишним весом за десять миллионов рублей.
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