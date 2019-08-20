Актриса Анна Котова-Дерябина: Сейчас модно зарабатывать деньги на человеческих слабостях

Анна знакома российским зрителям по нашумевшему фильму «Аритмия», сериалам «Оттепель» и «Полицейский с Рублевки». Актриса рассказала «Вечерке» о том, что происходит в ее жизни сегодня.

— Анна, ваша новая роль в сериале — дочь высокопоставленного чиновника. Героиня — кандидат наук и имеет семью, но тем не менее часто бывает в ночных клубах, знакомясь с «одноразовыми мужчинами» и отрываясь в компании своих же студентов. Вам свойственна подобная лихость?

— У меня все намного скучнее — люблю книги, сниматься, люблю свою семью. Актеры, даже если играют отрицательных персонажей, не всегда являются злодеями в жизни.

— Вы играете и в кино, и в театре. Что для вас важнее?

— Я больше люблю кино. А театр предпочитаю не репертуарный, а современный, например Театр.doc. Он спонтанен и очень злободневен. Пьесы рождаются с помощью коллективного разума — такое мне ближе, чем традиционная театральная жизнь. Да и по графику работы он мне больше подходит.

— Почему у нас снимают так мало хороших фильмов?

— Смотря с чем сравнивать — с советским кино или современным. Сейчас открытый рынок, больше проектов, соответственно, и актеров тоже больше. А количество не переходит в качество. Да и современное общество, живущее при капитализме, нельзя сравнивать с советским: тогда актеры всегда несли еще и какие-то идеи, сейчас же с идеями все не так здорово.

— Много работаете над собой?

— Любимое занятие. Это лейтмотив моей жизни. Никакого секрета нет — невозможно прочитать книгу «Как стать богатым» и стать миллионером. Сейчас это модно — люди зарабатывают деньги на человеческих слабостях. На самом деле это большой путь: и страдания, и разочарования — без этого никуда. Изучаю психологию на собственном примере, чтобы разобраться со своими противоречиями. Считаю, что нужно вводить психологию в актерскую профессию. Мы же играем разных людей! Книга, которую я сейчас читаю, — «Происхождение всех вещей» Элизабет Гилберт. Читаю именно на английском — великолепный юмор, очень помогает посмотреть иначе на многие вещи.

— Часто ездите в метро?

— Да, часто. Это самый удобный вид транспорта в нашем городе. Например, в Риме и Лондоне метро чисто утилитарное, а в Москве — произведение искусства. Более того, у нас и вагоны современные, и вайфай, и подзарядка, и кондиционеры. В новых вагонах на Филевской линии удобные кресла, широкие двери, которые открываются только по нажатию кнопки. Мне этот момент особенно нравится, есть в этом какой-то индивидуальный подход.

— А любимая станция есть?

— «Кропоткинская». Там так здорово встроены светильники в колонны, как будто изнутри светятся. Это придает станции особый шарм.

СПРАВКА

Анна Котова-Дерябина родилась 7 июня 1986 года в Москве. В 2007 году окончила актерский факультет РАТИ, в 2009 году — Высшую национальную школу телевидения. С 2010 года — актриса Театра.doc и «Центра драматургии и режиссуры им. А. Казанцева и М. Рощина».

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