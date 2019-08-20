Чем занять питомца на собачьей площадке

В этом году благоустройство по программе «Мой район» коснулось и братьев наших меньших — специально для них обустраиваются новые площадки.

Десятки тысяч москвичей держат у себя дома собак. Поэтому специально для них создаются площадки не только для выгула, но и для тренировок. Они необходимы для того, чтобы у собаки развивались мышление и гибкость тела. Кроме того, специальные снаряды помогают развивать смелость, выносливость, скорость и другие навыки. А еще контролировать вес питомца и его здоровье. Начинать можно с простых тренажеров, а к сложным переходить только после консультации со специалистом.

— Главный совет для хозяев собак: не заставляйте питомца использовать снаряды. Лучше поиграйте с ним в мяч, побегайте, отработайте команды. Собака нуждается в вашем общении, а дрессировку лучше начинать со специалистом, — рассказал «Вечерке» президент учебно-дрессировочного центра Андрей Цветков.

Кстати, в рамках программы «Мой район» на территории площадок для выгула собак будут организованы экоурны, чтобы владельцам было проще соблюдать чистоту и порядок и убирать за своими питомцами.

Иными словами, город делает все, чтобы москвичам и их питомцам было удобно и комфортно.

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Это нужно знать

— Выгуливать домашнего любимца без поводка и намордника, согласно закону «О содержании кошек и собак в Москве», можно исключительно на специально организованных площадках.

— За выгул собак в неположенном месте, прогулку без намордника и поводка, а также загрязнение общественных мест хозяину грозит штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.

— Собачникам стоит помнить, что гулять с питомцами на детских площадках, во дворах жилых домов, на территории образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектах запрещено. Зато в парках — пожалуйста.

СПРАВКА

Если вы хотите, чтобы в вашем дворе появилась площадка для выгула собак, обратитесь в управляющую компанию жилого дома или в управу своего района. Но помните, что собачьи площадки должны быть площадью не менее 400 квадратных метров и находиться минимум в 25 метрах от жилых домов, в 40 — от детских и спортивных учреждений.

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