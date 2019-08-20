Золотой бой Колобанова. Советские танкисты совершили невозможное

К 20 августа 1941 года на Ленинградском фронте сложилась тяжелая ситуация — группа немецких армий «Север» приостановила наступление на город, чтобы окружить Лужскую группировку советских дивизий.

Колонны немцев меняли позиции. В роте старшего лейтенанта Колобанова было всего пять танков КВ-1, поддерживаемых «сборной солянкой» пехоты из нескольких десятков курсантов-пограничников и ленинградских ополченцев. Зиновий Колобанов был опытнейшим офицером танковых войск, имевшим за плечами горький опыт войны с Финляндией. Там он трижды горел в танках и даже был представлен к званию Героя Советского Союза. Мало того, до войны он служил в Ленинградском военном округе и знал его. 19 августа по приказу генерала Виктора Баранова полурота тяжелых танков Колобанова встала в засаду у перекрестка дорог, ведущих к Гатчине.

— «Золотой бой» Колобанова оказался возможным из-за стечения обстоятельств, — пояснил военный историк Виктор Сидоров. — Это тактически верные действия командира, опытный экипаж из обстрелянных сержантов, двойной боезапас бронебойных снарядов, сутки для организации грамотной засады. И, конечно, то, что в 6-й танковой дивизии в то время были легкие чешские танки. За час боя в КВ комроты попало 114 снарядов! Но 22 немецких танка были уничтожены. Всего в тот день рота записала на свой счет 43 танка! Колобанова тяжело ранили в сентябре того же года, и остаток войны он лечился. В одной компьютерной игре есть почетная «медаль Колобанова».

КСТАТИ

Наиболее результативными асами танкового боя считаются немцы. Но Вторая мировая дала своих асов-танкистов. Среди них Дмитрий Лавриненко (52 танка противника), Владимир Бочковский (36), англичанин Норман Плау (20), американец Крейтон Абрамс (более 300 как командир части). Подвиг Колобанова даже на фоне лучших стоит особняком.