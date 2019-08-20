Узнать все о «Союзе спасения»

26 декабря 2019 года на экраны страны выйдет фильм «Союз спасения». Главные роли в нем сыграли Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Ингеборга Дапкунайте и другие известные актеры, а посвящен он восстанию декабристов — ключевому событию российской истории XIX века. События в ленте охватывают годы создания и развития общества «Союз спасения», организованного группой свободомыслящих дворян. Цель их была известна — свержение царя…

И вот маленькое чудо. С помощью технологий виртуальной реальности зрители могут погрузиться в процесс создания исторического блокбастера. Им предоставляется возможность оказаться на съемочной площадке и стать свидетелями того, как проходили съемки. Компания Samsung Electronics совместно с «Дирекцией кино» и Первым каналом представили совместный VR-проект — захватывающее видео в формате 360 градусов, посвященное процессу съемок исторической драмы. Презентация проекта состоялась в интерактивном пространстве Galaxy Studio в парке Горького. Надев шлемы виртуальной реальности Gear VR, гости мероприятия перенеслись на съемочную площадку одного из самых долгожданных отечественных фильмов.

«Союз спасения» — это история про тех, кто мечтал изменить мир. Ради этой мечты они были готовы жертвовать и собой, и другими… И этот конфликт актуален всегда, во все времена…

Фото: кадр из фильма «Союз спасения»

— Идея снимать фильм о фильме на Samsung 360 Round, 360 3D была по-люмьеровски революционной: это новая форма зрелища, своего рода портал, который делает зрителя привилегированным участником создания фильма. Там, где стояла камера 360°, оказаться практически невозможно: вы можете почувствовать себя актером перед камерой, а повернувшись в другую сторону — оператором. Мы благодарны сотрудничеству с компанией Samsung, которое позволило осуществить столетнюю мечту целого поколения кинематографистов о панорамном кино, хотя бы пока и в формате фильма о фильме. Кино давно рвется раздвинуть горизонты экрана и давно вступило в борьбу за высокие технологии, — отметил продюсер кинофильма «Союз спасения» Анатолий Максимов.

— Мы снимали работу над фильмом «Союз спасения» на протяжении полутора лет. Камера 360° была практически во всех локациях, где снималась картина — это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Белгородская область и Москва. Суммарно — около 20 дней на площадке. Впервые зритель сможет побывать на разных этапах съемок во все времена года, увидеть известных актеров за работой, оказаться в центре как массовых, так и камерных сцен. Контент очень разнообразен и тем уникален: еще никогда зритель не видел процесс создания кино так реалистично, в формате 360° 3D, — говорит Дарья Ярыгина, продюсер спецпроектов Дирекции общественных связей и интернет-вещания Первого канала.

Первый ролик в формате 360° 3D уже размещен на странице проекта «Союз спасения» в VR-библиотеке Samsung. Официальный сайт проекта — http://1825.1tv.ru/.