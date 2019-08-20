Обозреватели «Вечерней Москвы» спорят по поводу традиционного брака

Никита Миронов, обозреватель

— Это деградация? Да, это деградация. Помните фразу из фильма «ДМБ»: «Без свадьбы только мухи женятся!» Так вот мы сейчас — как мухи. Там присел. Здесь. Пожужжал. Немножко нагадил. Полетел дальше.

Жизнь стала какой-то легкой, шуточной, необязательной. Нет, мы не муж и жена. Мы просто живем вместе. Дети? Ну да, когда-нибудь. А может, и нет. Так вот: скорее нет, чем да. Любой семейный психолог подтвердит: если нет штампа в паспорте, вероятность рождения в семье детей существенно ниже.

Почему? А потому что женщина не считает мужчину надежным. Ведь он на ней не женился. Она забеременеет, а он сбежит. В итоге сейчас в России на одну женщину приходится в среднем 1,7 ребенка. В Москве — 1,5. Между тем даже для простого воспроизводства населения коэффициент рождаемости должен быть 2,15 ребенка. И пока он ниже, нация в буквальном смысле вымирает. Мы — вымираем.

Почему это происходит? Потому что сменились приоритеты. Какой мужчина сейчас престижен? Богатый плейбой, сделавший карьеру. Какая женщина в фокусе общественного внимания? А такая, как Бузова: пусть с мозгами туго, зато известная и богатая. Мужчина-отец и женщина-мать появляются только в рекламе детской каши.

Мы стали реже жениться, потому что не хотим себя связывать. Не хотим ни за что отвечать. Единственное, чего мы по-настоящему желаем, так это денег. И зачем мне тогда жениться, если сожительница сразу станет на мои деньги претендовать?! Нет-нет, никакого штампа. Каждый за себя.

Самое забавное, женщины замуж, как правило, хотят. Позовешь — любая пойдет. Но мужики не зовут. Боятся. А если дети? Это ж расходы. А я еще кредит на машину не выплатил. Ну и сидите со своим кредитом, инфантильное племя...

Екатерина Старосветская, обозреватель

— В жизни любой девушки должен состояться период «свободных отношений»: без границ, ревности, контроля. Без «ты должен», «я должна. Время, чтобы «нагуляться», чтобы этого быта искренне захотеть.

Тогда не возникнет потребности в этом « погулять» позднее, когда человек уже состоит в серьезных отношениях. Или в браке. Часто люди уходят из отношений, длящихся с самой юности, потому что никогда не чувствовали вкуса настоящей свободы.

И, приходя к этому осознанию, они наносят жестокий удар своим партнерам: к несчастью для них, потрясенных и обманутых, вложивших годы или даже десятилетия в свою «половинку» только для того, чтобы эта «половинка» однажды очнулась и возжелала свободы...

В свободных отношениях, конечно же, есть свой кайф. Побыть независимой в своем выборе. Отношения — это все-таки ответственность, и здесь не место незрелым и легкомысленным шагам.

Все будет: никто никуда не денется ни от семьи, ни от пятерых детей и кастрюли борща, но потом: когда девушка будет готова. Когда найдет любимого Мужчину, прямо вот с большой буквы, который оценит ее поступки и сделает то же самое со своей стороны. Этот этап необходим. Каждый из нас должен разобраться в себе и раскрыться. Познать, полюбить и принять себя со всеми тараканами для будущих здоровых отношений.

Время этого жизненного отрезка каждый определяет для себя сам. Кому-то достаточно юности, а кому-то всей жизни мало. Цель — понять, нужно ли тебе это вообще и в каком виде. Получать удовольствие от комфортных отношений. Этот личный путь самоисследования — путь, который в какой-то момент жизни нужно пройти каждой. Особенно когда она молода — или даже потом, если у нее не было возможности сделать это в юности.

Уверена, каждый человек проходит через этот процесс, становясь старше. Кое-кто, конечно, не сумеет этого сделать и к пенсии. Но большинство все-таки «нагуливаются» вовремя. Это не деградация. Это молодость.

Откуда возьмется зрелый подход к нужному времени, если молодость занята бытом и борщами?

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