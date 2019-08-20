Данко и Алибасов раскрыли свои самые главные приметы

Специалисты сервиса Ozon.travel провели опрос среди российских путешественников, чтобы выяснить, в какие приметы те верят. Более половины опрошенных назвали «присесть на дорожку», а какие приметы соблюдают российские артисты? Об этом в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали певец Данко и продюсер Бари Алибасов.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:





Артист Данко заявил, что у него работают «антиприметы»:

— Мне по роду деятельности приходится много путешествовать. У меня работают «антиприметы». Например, многие считают, что вернуться домой — плохая примета, а для меня — хорошая, путь будет ровный и все будет хорошо. Я специально не смотрю в зеркало, никогда не сижу на дорожку, ношусь по дому, чтобы что-то собрать, и вылетаю, — сообщил артист.

Он добавил, что традиция «посидеть на дорожку» — очень правильная.

— На сцене есть примета — часто ко мне в гримерку приносят что-то с просьбой расписаться. Я не фотографируюсь до концерта и не расписываюсь на деньгах. Когда я куда-то лечу, то должен погладить самолет, стоя на трапе, — подытожил Данко.

Продюсер и шоумен Бари Алибасов считает, что артисты — самые суеверные люди:

— У них десятки примет, они педантично их соблюдают. Это связано с тем, что они всегда в дороге, на новой сцене с аппаратурой, все связано с приметами. Если кто-то из коллектива щелкает семечки, значит, в зале не будет аншлага, это абсолютно точно. Посидеть надо на дорожку. Главное правило — обязательно перед концертом собраться в гримерке, обняться. Сказать «К черту!» и пойти на сцену.

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