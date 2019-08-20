Как готовить кабачки, чтобы сохранить их пользу

В конце лета дачники собрали богатый урожай кабачков. Как их заготовить и сохранить пользу этой культуры, «Вечерка» узнала у профессионалов.

Первое, это, конечно, можно законсервировать, предлагает шеф-повар Станислав Филимонов.

— Их надо помыть, почистить, если шкурка толстая и порезать. Для маринада вскипятить воду, добавить на литр воды четыре столовые ложки соли. В качестве пряностей я люблю добавлять перец горошком, — поделился Станислав Филимонов. — Чеснок, звездочку бадьяна (он же анис). Когда маринад остынет градусов до сорока, то можно залить им кабачки. Банки и крышки надо обязательно простерилизовать в кипятке и, закрыв, перевернуть их, чтобы туда не попал воздух.

Кабачки хорошо сочетаются с апельсином. Повар советует приправлять жареные или печеные кабачки соусом из апельсиновой цедры. Шкурку половины апельсина натрите на мелкой терке, смешайте с солью и апельсиновым соком. Жареные кабачки с таким соусом будут прекрасным гарниром к рыбе.

Диетолог Елена Соломатина подтверждает, что кабачок — диетический продукт. Он легко усваивается.

— В отличие от огурца кабачок мы подвергаем термической обработке: в результате кабачки теряют многие полезные свойства, — предупреждает диетолог. — Калорийность повышается, от жарки появляются трансжиры и теряется часть витаминов, например разрушается витамин С. Поэтому кабачки лучше запекать, готовить на пару, тушить, а еще лучше есть в сыром виде, так же как и огурец.

В кабачках много структурированной воды, она хорошо усваивается. Организм не тратит много времени на ее переработку. Пищевые волокна в составе кабачка мягко очищают желудочно-кишечный тракт. Этот продукт показан всем, противопоказаний практически нет. Они редко вызывают аллергические реакции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Шалыганов, председатель московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России»:

— Кабачки хорошо хранятся, их легко консервировать. Если уродилось слишком много овощей, разумно раздать их друзьям, соседям, малоимущим. Надо радоваться тому, что дала природа, особенно на фоне неурожая других культур. На мою семью приходится 40–60 килограммов кабачков с девятиметровой грядки. Это неприхотливый овощ, которому теплица не нужна. Они созревают, начиная с июля и до конца лета.

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