Аэропорт Шереметьево подвел итоги конкурса внешних инноваций
Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги открытого конкурса внешних инноваций «SVOя идея — 2019».
Каждый год аэропортом рассматриваются инновационные предложения от пассажиров и работников. После этого авторам лучших проектов вручают призы.
— Победителем в категории «Развитие IT-инфраструктуры» стал Николай Наумов, предложивший идею создания информационного сайта для авиакомпаний-партнеров, — рассказали представители воздушной гавани.
Он также победил в номинации «Производственная деятельность». Согласно идее Николая, предложено показывать информацию на табло в зале регистрации пассажиров за 20–30 минут до начала регистрации на рейс.
Конкурс существует семь лет. За это время в нем приняли участие более 200 человек, было разработано почти 700 предложений.
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