Корреспондент «ВМ» рассказала, на что способны ретроавтомобили

Чтобы арендовать ретроавтомобиль, отправляюсь в музей «М.О.С.Т.», расположенный прямо под Крымским мостом. Здесь на выбор более 20 машин, самая старая из которых — Ford Model A 1927 года выпуска. Остальным экземплярам — от 60 до 80 лет.

Все машины «живые», на ходу — до полностью исправного состояния их довели в столичных мастерских.

Я собираюсь прокатиться на Chevrolet Impala 1958 года. Громоздкий ярко-красный кабриолет выгоняют на площадку за музеем. В длину машина вдвое превосходит современные компактные авто. Во дворе не припаркуешься.

— По управлению она практически не отличается от новых машин — коробка передач автоматическая, разве что рычажок переключения находится на руле, — объясняет мне инженер-механик Илья Дрожжев. — Ручник здесь — это «ножник»: он расположен внизу, где педали.

Открываю тяжелую дверь, сажусь в салон и сразу ощущаю запах бензина. Кресла здесь кожаные, и что интересно — переднее сиденье цельное, можно сидеть втроем. Кстати, удобное! Поворачиваю ключ зажигания, жму на газ и выворачиваю огромный руль.

Крутится он на удивление легко — можно управлять хоть пальцем. А вот поворачивает машина неуклюже, да и разгоняется крайне медленно. Поэтому еду потихоньку, зато замечаю, что со всех сторон на меня уже засматриваются прохожие, а водители сигналят в знак приветствия.

Ветерок приятно обдувает, волосы развеваются. Мчу и чувствую себя звездой американского фильма 1960-х годов. Приятно! Но надо сказать, такая машина подходит разве что для развлечения или езды по трассам. В пробке или во дворах она неудобна.

Плюсы и минусы

По словам инженера-механика Ильи Дрожжева, главное преимущество ретромашины перед современной — эмоции.

— В старинном авто сильнее чувствуется скорость. Ощущаешь, что это ты управляешь машиной, а не она тебя везет. Но в маневренности машина уступает новой. Если недоработать в мастерской, медленно разгоняется, плохо тормозит, расходует больше бензина: 25–30 литров на 100 километров. Для совершенствования модели нужно вложить крупную сумму, тогда не будет уступать современным моделям.

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