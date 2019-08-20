Чемпионка Тамбовской области по легкой атлетике умерла во время пробежки
Чемпионка Тамбовской области по легкой атлетике Маргарита Плавунова умерла во время пробежки.
По данным региональной Федерации легкой атлетики, спортсменка скончалась 19 августа, в понедельник. Согласно предварительным сведениям, во время пробежки она упала на траву, где ее вскоре обнаружили без признаков жизни.
По словам знакомых Плавуновой, трагедия произошла на тренировке перед очередными соревнованиями. Ей стало плохо во время пробежки по Моршанскому району. Прибывшие на место врачи скорой помощи не успели спасти 25-летнюю девушку, передает РЕН ТВ.
СПРАВКА «ВМ»
Маргарита Плавунова занималась легкой атлетикой со школы и с тех пор неоднократно побеждала в региональных и всероссийских стартах. Она также участвовала в чемпионате России в конце июля 2019 года, где финишировала 18-й в общем зачете на дистанции 100 метров.