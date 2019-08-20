Владимир Путин сделал комплимент супруге Эммануэля Макрона
Президент России Владимир Путин сделал комплимент супруге своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит. Краткая беседа с участием обоих лидеров состоялась перед их официальными переговорами в понедельник, 19 августа, в форте Брегансон.
В ходе разговора Путин обратил внимание на цвет лица первой леди Франции.
— У вас такой цвет лица шикарный, — сказал президент, обращаясь к Брижит Макрон.
В ответ на любезность жена лидера Франции посоветовала Путину остаться в летней резиденции Макрона подольше. После обмена впечатлениями политики проследовали в форт, где начали переговоры.
Напомним, что в понедельник, 19 августа, президент России прибыл в резиденцию Брегансон для переговоров с французским коллегой. Главы государств проговорили более трех с половиной часов за закрытыми дверями. В частности, они обсудили природные пожары и таяние льдов в Сибири. Макрон подчеркнул, что является сторонником совместной борьбы с изменением климата.
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