Петр Кислов признался, что увел Полину Гагарину у другого

Российский актер театра и кино Петр Кислов стал гостем программы «Судьба человека». Он рассказал об отношениях со второй супругой, Полиной Гагариной, вспомнив, в частности, что увел ее у другого мужчины.

— Я был в Школе-студии МХАТ ассистентом педагога. Полина пришла туда поступать. Через какое-то время я признался ей в любви. Решил вот так выстрелить по-гусарски. Она ответила мне взаимностью. Хотя сначала считала, что я ее разыгрываю, — признался Петр Кислов.

Молодые люди поженились, когда им было около 20 лет. Причем певица была уже на позднем сроке беременности.

Актер назвал Полину Гагарину «большой трудягой» и «профессионалом». Кислов особенно отмечал ее заботу, говоря, что никто не заботился о нем так, как она.

Их брак продлился три года. По словам актера, сейчас они с бывшей женой хорошо общаются. Петр Кислов отметил, что у него останутся теплые чувства к певице, потому что она — мать его сына.

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