Старый телефон борозды не портит

Новые данные опроса удивляют: мы все еще любим кнопочные аппараты — смартфоны не победили.

Помните, какими они были? Например, легендарная Nokia 3310… Ее можно было закинуть в лужу, разобрать на части, вытереть и просушить с твердым знанием: жить будет!

А Ericsson? Я говорил, вдавив трубку плечом в ухо, когда она выскользнула и как-то замедленно, плавно спикировала на асфальт. Крышка, антенна и лицевая панель разлетелись по трем сторонам света. И только батарея каким-то чудом держалась в упорах корпуса. Я поднял трубку и обнаружил, что мой собеседник как ни в чем не бывало продолжает разговор.

Да разве такое вообще возможно с современными «нежнейшими» смартфонами? Вот и 23 процента наших с вами сограждан считают, что нет. По итогам первого полугодия 2019-го на кнопочные трубки пришлась почти четверть продаж аппаратов, как подсчитали три крупнейших компании, которые торгуют на столичном рынке. Если конкретно в штуках — почти четыре миллиона!

Как тебе такое, Стив Джобс?! Твои инженеры, программисты, дизайнеры там у себя в Силиконовой долине старались, колдовали, загоняли компанию в миллиардные долги, в поте лица воплощали твои дикие девиантные фантазии гения, разрабатывая платформу адаптивного смартфона с активным экраном. На другой стороне Тихого океана тем же самым занимались в самых могущественных дзайбацу Японии и государственных корпорациях Китая… Десять лет под знаком «гонки бескнопочных телефонов»! И все это для того, чтобы в 2019-м узнать: почти четверть людей не устраивает концепция «встроить все нужное, излишнее и вовсе невероятное в виде цифрового кода в одну плоскую коробку».

Старые кнопочные телефоны — это отличный выбор. Нео подтвердит Фото: кадр из фильма «Матрица»

Получается, многим людям не так уж нужны в телефоне возможности сохранять и проигрывать фильмы и музыкальные альбомы, делать фото «весом» в 1 гигабайт, просматривать, скользя пальцем, тысячи чужих текстов и фото. А еще иметь там цифровой строительный уровень, линейку, компас и чуть ли не алкотестер, скрещенный со штангенциркулем!

Четверть покупателей выбирает «вечную» батарею и такой же корпус, простенькую камеру, три или пять игр, включая бессмертные пасьянс и «змейку». Ну и также возможность пользоваться трубкой в любой момент: набирать под сильным дождем и снегом, замерзшими пальцами, в толстых перчатках... да хоть языком! И цена, само собой, важна: телефон не может стоить, как четверть не самой плохой автомашины. И понятность: с кнопочными телефонами пенсионеры не зависали на полчаса, не зная, как реагировать на всплывающее сообщение операционной системы.

А знаете, во что складывается все перечисленное? В ностальгию. Легкую и светлую тоску по хорошему времени, когда телефон брали в салоне для звонков родным, близким и обмена эсэмэсками. Из этих лаконичных сообщений можно было составить целый аналог «романа в письмах»! А для каждой операции, что заточена сейчас в металлопластиковом корпусе смартфона, был свой инструмент: линейка, уровень, дрель, фонарик, плоскогубцы.

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