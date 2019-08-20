Политолог оценил готовящиеся военные учения «Центр-2019»
Политолог Иван Аркатов оценил готовящиеся военные учения «Центр-2019», которые пройдут в сентябре 2019 года.
Их участниками, помимо РФ, станут семь зарубежных стран. Среди них — Индия, Пакистан и Китай. В практических действиях войск будут задействованы до 12 950 человек, около 250 танков, более 400 боевых машин пехоты, сообщает «Царьград».
По мнению Ивана Аркатова, данные учения проводятся не только для отработки военных действий, но и для демонстрации силы.
Важным обстоятельством является то, что в учениях принимают участие иностранные военные.
— Россия сегодня реализует ряд проектов, которые с минимальными затратами позволят стране обеспечить эффективную защиту, — отметил эксперт в комментарии ФАН.
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