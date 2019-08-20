Эксперт рассказал, какая обувь вредит здоровью
Обувь может вызвать пробелемы со здоровьем наравне с болезнями. Такое мнение высказал остеопат Владимир Животов.
Эксперт назвал виды обуви, причиняющий наибольший вред. На первом месте антирейтинга стоят туфли на шпильках. По мнению специалиста, такую обувь можно надевать для выхода в свет, но не стоит носить каждый день на работу. Кроме того, нельзя постоянно обувать каблуки выше шести сантиметров. Такая обувь вызывает поперечное плоскостопие, натоптыши, боли в ногах и варикозное расширение вен.
Обувь на плоской подошве также может навредить здоровью. В шлепанцах и вьетнамках человеку приходится постоянно сгибать пальцы. Из-за этого происходит перенапряжение мышц стопы, которое переходит на голени, поясницу и выше. В уггах же подошва должна быть мягкой и гнущейся, чтобы нога не «болталась».
С осторожностью стоит относиться к ортопедической обуви. Часто родители покупают детям такие ботинки с раннего возраста, однако, по мнению остеопата, носить такую обувь просто так, при отсутствии какого-либо заболевания, нет смысла.
Слишком узкая или маленькая по размеру обувь также причиняют множество проблем — ее ношение отрицательно сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата. Часто из-за этого у людей появляются костные наросты, проявляется хронический дискомфорт, болевые ощущения и раздражительность, пишет «Аргументы и факты».
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