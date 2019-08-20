Владислав Маленко стал худруком Музея имени Сергея Есенина
Поэт Владислав Маленко занял пост художественного руководителя Московского государственного музея им. Сергея Есенина. Об этом сообщили на официальном сайте музея.
— Теперь главной задачей будет не только сохранение памяти о великом русском поэте, но и создание нового модного и современного образа как самого Сергея Есенина, так и его юных современных последователей, а также молодежного творческого центра на базе музея, — уточняется в сообщении.
Сам Владислав Маленко назвал своей главной целью на новой должности строительство и открытие первого в России «квартала поэтов». Он будет расположен в переулке Чернышевского недалеко от «Есенин-центра» — одного из зданий музея в столице. Проект уже получил поддержку в городском Департаменте культуры.
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