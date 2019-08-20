«Академия полезных действий» запустит курсы блогинга и предпринимательства

Несколько тысяч московских школьников участвуют в проекте «Академия полезных действий», который с 2018 года реализуется в образовательном комплексе «Воробьевы горы». О том, какие изменения произойдут в «Академии», «Вечерней Москве» рассказала руководитель проекта Александра Баранова.

— В чем заключается перезагрузка?

— Меняется многое. В первую очередь мы будем реализовывать программы дополнительного образования. А это значит, что проект будет включать в себя классические программы дополнительного образования и пул всевозможных городских событий. Видоизменятся образовательные направления. При их выборе мы постарались учитывать мнения самих обучающихся, их интересы и потребности.

— Чем обоснован этот выбор?

— Мы решили сделать проект максимально приближенным к нашим клиентским запросам, для чего весной провели большое социологическое исследование с участием родителей, педагогов и, конечно же, школьников. Мы узнали, что интересно ребятам, какой формат обучения для них наиболее востребованный, какие навыки и компетенции им важно освоить. Поэтому в новом учебном году мы будем реализовывать программы по следующим направлениям: «Блогинг и SMM», «Социальное проектирование», «Предпринимательство», «Лидерство и коммуникации», Mind Fitness.

— Как будет проходить обучение?

— Предусмотрена большая образовательная траектория. В первую очередь это еженедельные занятия по выбранным программам дополнительного образования. Они будут проходить с сентября 2019 года по май 2020-го. Особенность в том, что ребят ждет много практических занятий, выездных экскурсий, встреч. А параллельно учащиеся смогут принимать участие в других образовательных мероприятиях и проектах.

— Кто будет заниматься со школьниками?

— Прежде всего это педагоги Московского дворца пионеров — специалисты в своих областях. Также мы собираемся пригласить ряд экспертов и профессионалов в рамках заявленных направлений. И, конечно, для реализации наших программ нам предстоит пригласить других педагогов дополнительного образования.

— Выезды в образовательный центр «Команда» запланированы?

— Выездных смен будет много. Они будут разными по длительности и проходить в разное время года в рамках наших образовательных направлений. Участники будут глубже «прокачивать» знания, искать единомышленников, общаться, дискутировать и заниматься другими полезными делами.

— Почему современному школьнику стоит присоединиться к этому проекту?

— Потому что необходимо ориентироваться на те компетенции, которые нам будут нужны в будущем. Если ты хочешь заниматься по жизни чем-то интересным и полезным, то нужно стараться уже сегодня «нанизывать на себя» как можно больше знаний. Именно такие возможности и предлагает наш проект.

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