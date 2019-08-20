Министр здравоохранения сообщила об увеличении продолжительности жизни в России
Продолжительность жизни в России за первое полугодие текущего года увеличилась в среднем до 73,7 года. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Она отметила, что новый показатель превышает предыдущий за аналогичный период 2018 года на 0,8 года.
— Произошло это благодаря существенному снижению числа смертей за полгода на 28,4 тысячи человек, — заявила Скворцова.
Она добавила, что на данный момент показатели находятся на уровне 2020 года, предусмотренного национальным проектом «Здравоохранение», передает ТАСС.
Напомним, нацпроект «Здравоохранение» был разработан по итогам майского указа президента России Владимира Путина в 2018 году. Согласно документу, средняя ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году должна увеличиться до 78 лет. К 2030 году показатель должен достичь 80 лет.
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