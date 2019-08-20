Скульптура солиста «Иванушек International» появилась в Сочи
Открытие скульптуры «Счастливчик» состоялось в Сочи. Ее прототипом стал коренной житель города, участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов.
Монумент представляет собой мужчину-мечтателя, стоящего на облаке. Еще одно облако он держит в руках. Скульптуру разместили на Платановой аллее.
— Такая идея появилась «из космоса» у поклонников группы. Теперь можно «потереть меня» на удачу. Я отношусь к этому как к аттракциону — с юмором, иронией, — заявил Григорьев-Апполонов, присутствовавший на открытии монумента.
Его коллеги по музыкальному коллективу Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко пошутили, что подобные скульптуры можно поставить и другим известным сочинцам в разных курортных районах: Стасу Михайлову, Михаилу Галустяну, Александру Ревве и Григорию Лепсу, передает РИА Новости.
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