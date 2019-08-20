Стрижи, вы рано улетели

Черные стрижи улетели из Москвы. Звучит как-то тревожно и чуть грустно. Улетели стрижи, значит, лету конец.

И сразу показалось, что стало тише. И прибавилось желтых листьев в листьях клена, а березы-то давно уже стоят с золотыми подпалинами.

Осенние цветы — флоксы, хризантемы, астры, «золотые шары» — пахнут как-то по-особенному. Хороши, но не летней дерзкой красотой.

И вот вдруг тепло.

Может, все перемешалось, как в сказке «Двенадцать месяцев»? И все-таки пришло к нам, пусть и запоздало, лето. Уже не жгучее и не испепеляющее, а умиротворенное и ласковое.

А стрижи все же улетели.

А, собственно, было ли лето? По-моему, только началось. Первый за несколько недель жаркий день выпал, как ни странно, на 20 августа. К киоску мороженого возле метро очередь из пяти человек.

Девчонки надели босоножки и сарафаны, которые без дела пролежали целое лето. Старушки сидят на лавочке допоздна. Теплынь! Домой идти не хочется. И денек такой тихий-тихий, ни ветерка. А синоптики прогнозируют: конец августа и сентябрь, словно в компенсацию за аномальное лето, будут теплыми и солнечными.

Фото: Instagram (@nkama.park)

Но стрижи-то не слушают прогнозов погоды! Они начали период миграций. Веселые стрижи, как хорошо, что вы прилетаете к нам, в Москву, каждую весну. С радостными криками разрезают острыми крыльями небо. Носятся за летающими насекомыми. Выводят птенцов. Учат их летать. А потом в конце лета ставят на крыло молодняк и улетают туда, где всегда жарко, — в Африку и на юг Индии.

В детстве часто задаешься глупыми вопросами. Например, я все время думала: зачем они прилетают-то, птицы? Терпят такие сложности. Летят не какой-нибудь десяток километров, а тысячи над морями-океанами, над лесами и пустынями... Почему бы им не жить всегда там, где вечное лето? Зачем им из Африки своей лететь в нашу Москву? И, собственно, где их настоящая родина — здесь или там?

Я давно уже выросла и даже постарела. А вопросы в голове все те же, дурацкие.

Зачем прилетают? Может быть, потому что мы их здесь любим и ждем?

До следующей весны, милые стрижи. Мы будем ждать вас. Мы будем скучать.

Мы уже скучаем...

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