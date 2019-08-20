Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Новый фильм про спецагента Джеймса Бонда получил название «Не время умирать» (No time to die). Об этом сообщается на официальной странице киновселенной в Twitter.
Роль Бонда вновь сыграет актер Дэниел Крэйг. Премьера картины в Великобритании состоится 3 апреля 2020 года, в США — 8 апреля.
Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s— James Bond (@007) August 20, 2019
Ранее стало известно, что в 25-й серии бондианы, помимо Крэйга, снимутся американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу.
Премьера первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» состоялась в 1962 году. Его сыграл британец Шон Коннори. Позже роль спецагента сыграли актеры Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан. Дэниел Крэйг сыграл Бонда в последних четырех фильмах: «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр».
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