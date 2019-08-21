Алеся Кафельникова отказалась сниматься в «Пацанках»
Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся отказалась принять участие в съемках нового сезона реалити-шоу «Пацанки».
В передаче несколько девушек под прицелом камер избавляются от плохих манер и вредных привычек, усваивают правила этикета и превращаются из «гадких утят» в настоящих леди.
Однако представитель Кафельниковой прислал отрицательный ответ на приглашение организаторов шоу, заявив, что «Пацанки» — не тот проект, который нужен девушке на данном этапе, сообщает StarHit.
Напомним, из-за частых конфликтов с отцом Алеся испытывала проблемы со здоровьем, девушка боролась с анорексией, а после расставания с бойфрендом, рэпером Глебом Голубиным, Кафельникова попала в реанимацию.
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